Homem morreu ao cair ao rio de carro

Um homem, de 55 anos, morreu na sequência de um despiste de automóvel, na ponte da Redonda, em Belezaima do Chão, Águeda.

O acidente ocorreu cerca das 23.15 horas de sexta-feira. José, condutor e único ocupante do Volskwagen Polo, perdeu o controlo da viatura, quando circulava no sentido Belezaima-Redonda, caindo ao rio.

A viatura ficou submersa e os bombeiros acabaram por retirar o homem já cadáver de dentro do veículo.

José era natural de Daires, S.João do Monte, Tondela. Ainda decorreram no local buscas demoradas, para verificar a eventual existência de outras vítimas. No entanto, ao que tudo indica, o condutor seguia sozinho no carro.