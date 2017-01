Colisão em Aveiro faz um ferido grave e cinco ligeiros

Hoje às 10:53, atualizado às 11:49 Facebook

Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros provocou, esta segunda-feira de manhã, seis feridos, no concelho de Albergaria-a-Velha, Aveiro.

O acidente ocorreu por volta das 8.30 horas, no lugar de Soutelo.

Segundo apurou o JN, todas as vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro. Uma delas está em estado grave, sendo que as outras cinco são feridos ligeiros.

A estrada onde ocorreu o acidente foi cortada nos dois sentidos e ainda não há previsão de quando é que poderá ser normalizada.

No local, estiveram a GNR de Estarreja, a GNR de Albergaria-a-Velha, os Bombeiros de Albergaria-a-Velha, com duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento, os Bombeiros de Esmoriz e uma VMER.