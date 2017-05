Despiste na A25 faz sete feridos em Albergaria

Zulay Costa Hoje às 17:06, atualizado às 17:44 Facebook

Sete pessoas ficaram feridas, esta sexta-feira, pelas 15 horas, na sequência do despiste e capotamento de um veículo ligeiro de passageiros, em Albergaria-a-Velha.

O acidente aconteceu ao quilómetro 16 da autoestrada 25, em Angeja, no sentido norte-sul. Os feridos foram assistidos no local, tendo seguido para o hospital de Aveiro.

No local, estiveram a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a ambulância de Suporte Básico de Vida do Hospital de Aveiro, além de elementos e viaturas, entre as quais uma de desencarceramento, dos bombeiros de Albergaria e Aveiro Novos e Velhos e a GNR.

Segundo a GNR, o acidente está a causar condicionamentos de trânsito no local.