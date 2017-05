Homem ficou gravemente ferido enquanto fazia BTT em Arouca

Catarina Silva Ontem às 22:14, atualizado hoje às 00:18 Facebook

Um homem, de 35 anos, ficou gravemente ferido num acidente de bicicleta, esta quarta-feira à tarde, em Arouca. O ciclista estaria a fazer BTT com um colega, num pinhal na freguesia de S. Miguel do Mato.

Ao tentar ultrapassar um obstáculo, o homem acabou por cair numa ravina. A queda aparatosa provocou-lhe vários traumatismos. O alerta foi dado por um amigo da vítima - que a acompanhava na prática do BTT - às 15.17 horas.

Os meios de socorro avaliaram o estado do homem, que esteve sempre consciente, e verificaram que tinha múltiplos traumatismos. Por se tratar de uma zona de difícil acesso, no meio do pinhal, foi ativado um meio aéreo que fez o transporte da vítima para o Hospital de Gaia.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Fajões, Ricardo Guerra, "o homem sofreu politraumatismos, mais graves na zona do tórax e da face".

No local, para além do helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros, estiveram os Bombeiros Voluntários de Fajões, com uma ambulância e um veículo de comando, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida do INEM e uma VMER da Feira.