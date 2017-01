Incêndio destrói casa de jovem casal em Arouca

Catarina Silva Hoje às 00:43 Facebook

Um incêndio reduziu a cinzas, esta noite, a casa de uma família em Arouca. Os Bombeiros Voluntários conseguiram impedir que as chamas alastrassem para as habitações contíguas.

O incêndio terá deflagrado por voltas das 20 horas numa casa no centro da vila de Arouca. A origem do incidente terá estado no sobreaquecimento do tubo de exaustão de uma lareira.

De acordo com o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, "a casa foi tomada pelas chamas e ficou reduzida a cinzas em segundos". "Quando chegámos já não havia nada a fazer", explicou José Gonçalves. No local estiveram vinte homens e cinco meios dos bombeiros, e os trabalhos só terão terminado já depois das 22 horas.

Tratava-se de uma habitação restaurada, e o teto em pinho terá facilitado o alastramento do fogo, que destruiu todo o recheio da casa. Apesar do aparatoso incidente, não houve nenhum ferido a registar. A casa pertencia a um jovem casal com um filho.