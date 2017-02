Carro destruído em embate contra camião parado no IC2

Catarina Silva Hoje às 12:42, atualizado às 12:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um veículo ligeiro embateu, esta manhã, contra um pesado que estaria parado por avaria no IC2, no sentido S. João da Madeira-Oliveira de Azeméis, junto aos Transportes Figueiredo.

No carro seguiam duas mulheres e um homem que terão ficado com ferimentos ligeiros. Duas das vítimas, que seguiam à frente no carro, tiveram de ser desencarceradas, através da remoção do tejadilho. A terceira já estaria fora do veículo quando os meios de socorro chegaram ao local.

De acordo com o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, Paulo Vitória, o condutor do veículo não terá percebido que o camião estava parado a aguardar reparação devido a uma avaria.

As vítimas são duas mulheres de 30 e 57 anos e um homem de 61.Foram transportadas para o Hospital S. Sebastião com ferimentos ligeiros.

No local estiveram três ambulâncias e um carro dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, num total de cinco efetivos dos bombeiros e seis da equipa médica. A GNR também se deslocou ao local para regularizar o trânsito.