Idosos retirados de lar ilegal encerrado em Aveiro

Salomé Filipe * Hoje às 12:52, atualizado às 14:15

Uma equipa da Segurança Social, acompanhada pela PSP, procedeu, esta sexta-feira de manhã, ao encerramento de um lar ilegal, no Bonsucesso, em Aveiro.

Depois de a TVI ter denunciado a situação, na quinta-feira, mostrando imagens de muitos idosos a viver sem condições, alguns familiares deslocaram-se ao local para pedir esclarecimentos ao proprietário do espaço, João Rocha. Ao início da tarde, os dez idosos que estavam no lar começaram a ser retirados do local.

"O Instituto de Segurança Social em articulação com a Autoridade da Saúde e a PSP, e após as averiguações necessárias, tomou diligências no sentido de proceder ao encerramento imediato, durante o dia de hoje" do lar, situado na zona de Aveiro", refere uma nota daquele instituto.

No texto justifica-se que os encerramentos com caráter de urgência "ocorrem quando se verifica um perigo iminente para a saúde e integridade dos utentes, procedendo-se à retirada imediata dos utentes e, simultaneamente, ao seu encaminhamento para as respetivas famílias ou para respostas sociais alternativas condignas, disponibilizadas pelo Instituto da Segurança Social".

De acordo com a mesma fonte, o lar estava a ser explorado por um indivíduo já com antecedentes semelhantes, tendo sido determinado pelo Instituto de Segurança Social, a 22 de dezembro, o encerramento de um lar ilegal, situado na Quinta do Torto, em Santa Joana, Aveiro, embora se tenha tratado de uma situação em que "não estava em causa um perigo iminente ou quaisquer indícios de maus tratos que justificasse um encerramento com caráter de urgência e a retirada dos idosos".

Durante o ano de 2016, o Instituto de Segurança Social realizou 1.622 ações de fiscalização, no contexto das quais foi ordenado o encerramento de 104 equipamentos, 17 dos quais com caráter de urgência.

Só no que respeita a lares de idosos, foram realizadas 586 ações de fiscalização que resultaram no encerramento de 88 equipamentos, 15 dos quais com caráter de urgência.

Já este ano, até 31 de janeiro, foram encerrados seis equipamentos e realizadas 13 ações de fiscalização.

* com Lusa