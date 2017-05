Espinho Surf Destination espera mais de 200 mil pessoas

Catarina Silva Hoje às 19:44, atualizado às 19:51 Facebook

Arranca no próximo dia 20 a quarta edição do Espinho Surf Destination, que até 25 de junho vai ocupar aquela praia. Trata-se de um dos maiores eventos de surf do norte do país.

O Pro Junior Europeu Sub-18, entre 22 e 25 de junho, é o grande destaque da iniciativa que espera mais de 200 mil pessoas a assistir e 350 atletas profissionais e amadores.

A onda do surf vai levar até à praia de Espinho semanas intensas de iniciativas, com um evento que vai disponibilizar, este ano, um guia de surf dos oito quilómetros de costa da cidade.

Depois de três anos consecutivos como o melhor evento Pro Junior Europeu, a competição destinada aos melhores surfistas jovens europeus é mesmo a alavanca do Espinho Surf Destination. Vai contar com quase 200 atletas e mais de 100 mil pessoas a assistir aos cinco dias de prova.

Antes disso, acontece a 20 e 21 de maio, a Final do Circuito de Surf do Norte; e a 20 de maio a cerimónia dos Surf North Awards, que premeia os melhores atletas, treinadores, dirigentes, fotógrafos e film makers do norte.

No feminino, há a eleição da Miss Espinho Surf Destination 2017 e o evento Girls On Top, uma competição de surf feminino em saltos altos, que conta com o patrocínio da Apiccaps (Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado).

Paralelamente a tudo isto, há festas "sunset" , conferências e workshops, aulas de surf e fitness, uma exposição de fotografias de surf ou até sessões de cinema à noite na praia com uma tela insuflável.

Prova de qualificação mundial é objetivo

"As nossas ondas apresentam características únicas, e passados quatro anos o objetivo é combater sazonalidade do turismo e criar eventos ao longo do ano", explica Gonçalo Pina, responsável da organização, que revelou que as últimas edições trouxeram um retorno económico de quatro milhões de euros.

Com um orçamento na ordem dos 100 mil euros, este ano a organização espera ter um retorno de um milhão. Contudo Vicente Pinto, vice-presidente da autarquia, garante que Espinho espera que o Turismo do Porto e Norte de Portugal venha a apoiar financeiramente o evento que quer receber, já em 2018, uma prova de qualificação mundial.

"Temos condições para isso, mas é importante que haja um maior envolvimento do Turismo do Norte", afirmou ele que acrescentou que o Espinho Surf Destination já recebe uma das provas mais importantes a nível europeu para a faixa etária abaixo dos 18 anos.