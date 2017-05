Hoje às 09:25, atualizado às 11:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma embarcação de arte xávega em Silvalde, Espinho, naufragou, este sábado de manhã, com seis pessoas a bordo.

Todos os ocupantes da embarcação "Vamos andando" foram salvos por outra que se encontrava na zona.

Um dos pescadores foi transportado para o hospital de Gaia, apesar de não ter sofrido ferimentos graves.

Oito bombeiros do concelho de Espinho participaram também na operação de resgate. No local estiveram também um salva-vidas da Polícia Marítima de Leixões e um da Foz do Douro.