Carro arrastado por camião na A1 durante 100 metros

Um carro foi arrastado cerca de 100 metros na A1, na zona da Mealhada, preso à traseira de um camião Tir. O condutor do automóvel ficou gravemente ferido.

A colisão entre o automóvel e o camião TIR ocorreu, esta terça-feira à tarde, na A1, na zona da Mealhada, ao quilómetro 205 no sentido Norte-Sul. O carro, de marca Mercedes CLK 270, embateu na traseira do pesado da Rações Zêzere.

"O automóvel ficou preso à traseira do camião e foi arrastado cerca de 100 metros na autoestrada", afirmou o comandante Nuno João, do Bombeiros Voluntários da Mealhada, que mobilizaram oito operacionais para o socorro da vítima.

A frente do Mercedes ficou esmagada, presa à traseira do camião. O único ocupante do automóvel, um homem de 50 anos, teve de ser desencarcerado pelos bombeiros. O condutor do carro sofreu ferimentos graves e foi conduzido ao Hospital Universitário de Coimbra.

A circulação está condicionada a uma faixa de rodagem, sob supervisão da GNR.