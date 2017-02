Choque num cruzamento em Oliveira de Azeméis provoca um ferido

Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois carros embateram, este sábado, ao final da manhã, num cruzamento em Macieira de Sarnes, Oliveira de Azeméis, próximo da Repsol. A colisão culminou no capotamento de um dos veículos, do qual resultou um ferido.

O choque aconteceu entre um carro que circulava na Nacional 327, no sentido Macieira de Sarnes - S. João da Madeira, e outro que estaria numa rua perpendicular a preparar-se para entrar naquela via. Do embate violento resultou um ferido, a esposa do condutor do automóvel que acabou por capotar.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira e a GNR de Cesar e de Cucujães.