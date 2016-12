PS exige explicações para demissão de Hermínio Loureiro

Hoje às 14:01 Facebook

O PS de Oliveira de Azeméis exigiu que Hermínio Loureiro dê explicações sobre a sua demissão do cargo de presidente da Câmara.

O presidente da concelhia socialista, Joaquim Jorge, disse em conferência de imprensa que "Hermínio Loureiro deve explicações e um pedido de desculpas a todos os oliveirenses, em particular aos que confiaram o voto no partido que representam".

"Com esta decisão, Hermínio Loureiro é passado, sem que nunca tenha sido presente, nem futuro", acusou o presidente da concelhia do PS, lembrando que, "quando se candidatou pelo PSD, se comprometeu a levar o mandato até ao fim".

"Este abandono precoce da presidência da autarquia só veio dar razão ao Partido Socialista, que sempre lamentou o facto de Hermínio Loureiro ser um presidente em part-time, para quem a autarquia serviu apenas como meio de promoção pessoal", acusou.

Para o presidente da concelhia do PS essa é a razão por que várias obras e decisões não tenham avançado, com Hermínio Loureiro como presidente, nomeadamente as redes de água e saneamento, de que Oliveira de Azeméis é o "segundo pior concelho do país em cobertura".

Joaquim Jorge manifestou ao novo presidente da Câmara, Isidro Figueiredo, "total disponibilidade para colaborar", garantindo o PS, "como partido responsável, a estabilidade necessária a que se conclua o ciclo político com dignidade".