Abertura do Carnaval de Ovar adiada para domingo

Atendendo às condições atmosféricas adversas, a Câmara Municipal de Ovar adiou o espetáculo de abertura do Carnaval de Ovar 2017 para este domingo, dia 5, pelas 21.30 horas, com início na Praça da República.

"O (Re)Nascimento do Entrudo" é um espetáculo único, irrepetível e multidisciplinar, englobando música, performance, a construção de artefactos, para além de apresentar uma componente associada ao fogo, que se torna inviável com os ventos fortes que se fazem sentir no dia de hoje.

Domingo, estando previstas condições climatéricas favoráveis, o espetáculo, coordenado pela Trigo Limpo Teatro ACERT, sairá à rua para, com os seus mais de 250 participantes, 20 estruturas, muita folia e animação.