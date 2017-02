Agride a mulher e tenta imolar-se pelo fogo

Catarina Silva Hoje às 14:12, atualizado às 14:22 Facebook

Um homem, alegadamente, agrediu a esposa, esta noite - em Fiães, Santa Maria da Feira - e acabou por regar-se de diluente e pegar fogo a si próprio. Os dois estão hospitalizados.

O alerta foi dado por volta das 00.30 horas pelo namorado de uma das filhas. Alegadamente, um senhor terá agredido a esposa e depois ter-se-á regado com diluente no quintal e ateado fogo a si próprio.

O senhor foi transportado para o Hospital S. João, no Porto, onde está em estado muito grave. De acordo com os bombeiros, terá ficado com mais de 50% do corpo queimado, com queimaduras de segundo e terceiro grau. Já a esposa foi transportada para o Hospital S. Sebastião, na Feira, em estado considerado estável.

O casal, na casa dos 50 anos, mudou-se no início deste mês para Fiães, em Santa Maria da Feira, pelo que não é conhecido da vizinhança. Tem duas filhas e vive com uma senhora idosa, mãe do alegado agressor.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Lourosa, uma VMER da Feira, duas ambulâncias, e a GNR de Lourosa.