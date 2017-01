Fogareiro intoxica nove pessoas em garagem de Fiães

Salomão Rodrigues Ontem às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Nove pessoas sofreram intoxicação por inalação de monóxido de carbono, na tarde desta segunda-feira, numa garagem de uma residência em Fiães, Santa Maria da Feira.

Entre as vítimas estão dois menores e sete mulheres que se encontravam reunidos após um almoço onde participaram um total de 18 pessoas.

Na origem da intoxicação estará um pequeno fogareiro para aquecimento instalado dentro da garagem transformada em local de convívio entre os familiares.

Os bombeiros voluntários de Lourosa, que estiveram no local com várias viaturas, prestaram assistência às sete mulheres com sintomas de intoxicação e transportaram posteriormente as vítimas para o Hospital S. Sebastião, na Feira.

Já as duas crianças, com 12 e seis anos, respetivamente, terão sido transportadas por um familiar para o Hospital Santos Silva, em Gaia.