Incêndio em habitação destrói carro, mota e eletrodomésticos

Catarina Silva Hoje às 14:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio deflagrou numa habitação em Canedo, Santa Maria da Feira. As chamas consumiram parte da casa.

Eram cerca das 10.20 horas deste sábado quando António Mota, de 62 anos, foi avisado por um vizinho de que a sua casa estava a arder. O agricultou tinha saído ao início da manhã, e quando regressou já nada havia a fazer. As chamas deflagraram na garagem e estenderam-se para uma espécie de anexo contíguo à casa.

O fogo levou-lhe o carro, a mota, equipamentos de trabalho, mobiliário e eletrodomésticos. Para além da garagem, as chamas atingiram uma sala de jantar e alguns quartos da habitação.

De acordo com a Polícia Judiciária, que esteve no local, a causa estará ligada a um curto circuito. António tem seguro contra incêndio, mas ainda não sabe se a seguradora vai cobrir os danos que ele acredita que podem chegar aos 20 mil euros de prejuízo.

O agricultor vive com a esposa, que está há 15 dias internada no hospital, e os filhos estão todos emigrados. Destroçado com o sucedido, o senhor continua a viver na sua casa, uma vez que parte dela não foi atingida.

No combate às chamas estiveram os Bombeiros Voluntários de Lourosa, num total de três veículos e oito homens. Os trabalhos no local levaram cerca de 1:30h.