Seminarista ferido em queda de sótão da Igreja

Salomão Rodrigues Hoje às 10:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem seminarista dos Passionistas da Feira ficou ferido com gravidade em consequência de uma queda do sótão da Igreja ao final da tarde de anteontem. Caiu de uma altura de 11 metros.

O rapaz de 12 anos estava na companhia de outros seminaristas a proceder à recolha de vários objetos do sótão do edifício do seminário, anexo à igreja, sótão esse que tem ligação para a cúpula do local de culto.

Terá decidido deslocar-se por esse acesso até ao sótão da igreja, mas percorridos alguns metros, o piso frágil cedeu repentinamente com o jovem a precipitar-se em direção ao chão.

Ficou imobilizado no meio da igreja, por entre os bancos, até à chegada do socorro.

Foi estabilizado no local pelos bombeiros da Feira e uma equipa da VMER e mais tarde transportado para o Hospital de São João, no Porto, com acompanhamento médico e com suspeitas de politraumatismos na cabeça, braço e colo do fémur.

Ontem, encontrava em observações, no serviço de pediatria.

Em declarações ao JN, o padre João Silva, responsável pelos passionistas, considera que o jovem terá sido atraído àquele espaço pela "curiosidade".

Garante, no entanto, que o local de acesso ao sótão da igreja "está devidamente assinalado para que não entrasse ali ninguém", disse.

Ainda de acordo com declarações deste responsável, o jovem não corre perigo de vida.