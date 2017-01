"Viagem Medieval" de Santa Maria da Feira vence gala internacional

Hoje às 00:55, atualizado às 00:56 Facebook

A "Viagem Medieval", espetáculo organizado pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, venceu hoje o primeiro prémio do "Best Cultural Event" da gala internacional de eventos Eventex, que decorreu em Dublin, Irlanda.

"Para nós é um reconhecimento de muito trabalho, de muito esforço, até porque não somos uma capital, não somos uma cidade muito grande, o que torna ainda mais notável todo o trabalho que temos feito nesta área", disse Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

Para Emídio Sousa, competir com os maiores eventos do mundo para uma pequena cidade diz muito do esforço e do trabalho das pessoas de Santa Maria da Feira.

A Câmara de Santa Maria da Feira recebeu hoje também o prémio "Melhor Evento Cultural e Artístico 2016" na nona Gala de Eventos, pelo festival Imaginarius, festival internacional de rua.

Na Gala de Eventos, que decorreu num hotel em Lisboa, o vereador da Cultura da Câmara de Santa Maria da Feira, Gil Ferreira, recebeu também o prémio "Personalidade dos Eventos 2016".

Este é o nono prémio arrecadado pela Viagem Medieval desde 2008 e o segundo prémio internacional atribuído ao evento, organizado pelo Município de Santa Maria da Feira, empresa municipal Feira Viva e Federação das Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho.