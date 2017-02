Viagem Medieval lança "casting" para escolher rei D. Afonso IV

Hoje às 17:23 Facebook

A Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, evento cuja 21.ª edição decorrerá na Feira em agosto, promove até ao dia 19 um "casting" para seleção do figurante que representará D. Afonso IV.

Segundo revelou a organização do evento esta quinta-feira, está já aberto o período de inscrições para os candidatos que pretendam encarnar o monarca no material publicitário da Viagem Medieval e ainda em ações promocionais e alguns momentos teatrais constantes do programa da iniciativa.

"A organização procura um homem entre os 45 e os 60 anos de idade, alto, de cabelo e barba grandes, com à-vontade perante as câmaras e gosto e disponibilidade para o evento", explicam os promotores do "casting".

A 21.ª edição irá realizar-se de 2 a 13 de agosto e será dedicada ao reinado de D. Afonso IV

Referem ainda que "o selecionado será o rosto da 21.ª edição do maior evento de recriação histórica do país - premiado internacionalmente em 2016 e 2017".

O candidato que venha a ser selecionado irá encarnar a personagem do rei D. Afonso IV que, conhecido pelo cognome "O Bravo", é descrito como "infante rebelde, de temperamento obstinado".

"Dirige a sua tenacidade e perspicácia para a governação do reino, reforçando o poder real através de uma intensa ação legislativa e uma série de reformas inovadoras na área da justiça e da administração", adiantam os organizadores da Viagem Medieval.

"Com algum prenúncio, D. Afonso IV vira-se para o mar e, a certa altura, Portugal passa a ser um conciliador de rotas marítimas entre o Atlântico e o Mediterrâneo", acrescentam.

A Viagem Medieval em Terra de Santa Maria é organizada pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, pela empresa municipal Feira Viva e pela Federação das Coletividades de Cultura e Recreio do concelho.

A 21.ª edição do evento irá realizar-se de 02 a 13 de agosto de 2017 e será dedicada ao reinado de D. Afonso IV, que subiu ao trono no ano de 1325 e governou por "longos, muito duros e difíceis" anos, subjugado por "tempos de muitas fomes, grandes pestes e guerras".

Em 2016, a recriação histórica que tem ocupado 33 hectares no centro histórico da Feira envolveu o trabalho diário de cerca de duas mil pessoas, 370 das quais em regime de voluntariado.

Essa estrutura assegurou o funcionamento de 28 áreas temáticas no recinto, que contou ainda com quase 300 tabernas, restaurantes e bancas de mercado, proporcionando ao público 149 horas de animação.