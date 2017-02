Aluimento da via corta EN2 entre Aljustrel e Castro Verde

Teixeira Correia Hoje às 20:29, atualizado às 21:29 Facebook

O aluimento parcial do piso na Estrada Nacional 2, no troço entre Aljustrel e Castro Verde, cortou, esta quarta-feira ao final do dia, aquela via ao trânsito.

Segundo apurou o JN, a cratera no piso surgiu ao final da tarde e terá entre um a dois metros de diâmetro, tendo as autoridades cortado o trânsito no local, a cerca de cinco quilómetros de Aljustrel.

As empresas mineiras que trabalham na região e usam aquele troço da estrada foram já informadas do corte.

Como alternativa, os condutores têm as ligações Aljustrel/Beja/Castro Verde ou Aljustrel/Messejana/Casével/Castro Verde.

No local, encontram-se GNR, bombeiros e autoridades de proteção civil.