Condutor cai em buraco com quatro metros

O condutor de um camião sofreu hoje um grave acidente em Aljustrel, na sequência de uma queda que sofreu num buraco com quatro metros de profundidade, segundo adiantou o CDOS de Beja.

O acidente ocorreu pouco depois das 19 horas, na Estrada Nacional nº 2. Um camião passava na via quando o condutor se apercebeu de um buraco na estrada. Ao tentar manobrar para evitar o buraco o veículo acabou por ficar com uma roda presa. O condutor saiu para verificar a situação e acabou por cair no buraco, sofrendo ferimentos graves.

Treze elementos dos Bombeiros de Aljustrel foram ao local para resgatar a vítima, operação que só terminou cerca de hora e meia depois. O condutor foi transportado para o Hospital de Beja, onde ainda se encontra, com politraumatismos.