Despiste faz um morto na EN2 em Aljustrel

Um homem de 58 anos morreu esta segunda-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia na zona de Aljustrel, no distrito de Beja.

De acordo com a GNR, o acidente ocorreu na Estrada Nacional (EN) 2, no concelho de Aljustrel, tendo o alerta sido dado às 13.47 horas.

A vítima mortal era o único ocupante do veículo ligeiro de passageiros, confirmou à Lusa a mesma fonte.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Aljustrel, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja e a GNR.