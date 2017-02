Grupo explodiu caixa multibanco em Beja durante a madrugada

Teixeira Correia Hoje às 07:58, atualizado às 11:33 Facebook

Uma caixa multibanco foi assaltada, esta madrugada, com recurso a uma explosão provocada por gás, em Beja. Autoridades acreditam que o mesmo grupo tentou assaltar, antes, uma ATM em Cabeça Gorda.

O assalto ocorreu cerca das 5.30 horas da madrugada, na da antiga dependência da Nova Rede/ Millenium, na Avenida Miguel Fernandes, em Beja.

O grupo, composto por pelo menos três pessoas, partiu o vidro da porta da antiga dependência bancária com uma marreta, e explodiu a caixa ATM pelo interior.

Ao que apurou o JN fugiram num carro levando a caixa com o dinheiro. Após a explosão o alarme na PSP foi ativado, tendo de imediato comparecido no local agentes do piquete, mas já não encontraram rasto dos assaltantes.

Elementos da Diretoria de Faro da PJ estiveram no local para recolher indícios e a ouvir testemunhas.

Antes, o mesmo grupo terá tentado assaltar uma caixa multibanco em Cabeça Gorda, mas terão desistido ao serem vistos por um transeunte. Viriam a consumar o crime em Beja.

Este é o segundo assalto no espaço de mês e meio a caixas multibanco em Beja. O anterior ocorreu a 3 de janeiro, numa das máquinas multibanco do "Pingo Doce", na Rua 5 de Outubro, tendo sido roubados 40 mil euros.

Pelo meio fica uma tentativa de roubo de uma caixa ATM situada numa gasolineira, na madrugada de 30 de janeiro, quando uma "visita inesperada" levou a que o gangue do multibanco tenha "abortado" a tentativa de assalto.

A passagem de um indivíduo num automóvel, e o eventual alerta, terá levado os assaltantes a desistir.