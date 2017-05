CDU recandidata João Rocha à Câmara de Beja

Teixeira Correia Hoje às 13:20, atualizado às 13:45 Facebook

A CDU emitiu, na manhãeen desta terça-feira, um comunicado onde torna público que João Rocha, atual presidente do município, é o candidato da Coligação à Presidência da Câmara Municipal de Beja nas autárquicas deste ano.

Na nota de imprensa, a CDU justifica que "ao decidir manter a confiança num candidato experiente e profundo conhecedor da vida autárquica, inserido num projeto coletivo com provas dadas, afirma a sua vontade de enfrentar o futuro com audácia". O partido quer continuar "firme e seguro nas opções estratégicas que melhorem a qualidade de vida do concelho e de cada uma das suas freguesias, ao serviço de todos e com todos, para o desenvolvimento e afirmação de Beja".

João Manuel Rocha da Silva, 67 anos, licenciado em Engenharia Mecânica, é professor. Em 1979 foi eleito Presidente da Câmara de Serpa, onde se manteve durante 32 anos, tendo abdicado do cargo a 1 de novembro de 2012. Em 2013, candidatou-se à Câmara de Beja, tendo recuperado para a CDU a liderança da autarquia ao PS, que havia ganho quatro anos antes, com Jorge Pulido Valente.

João Rocha, pela CDU, Paulo Arsénio, pelo PS, e Pinela Fernandes, pelo PSD, são os candidatos conhecidos, até esta terça-feira, à presidência do município de Beja, nas eleições autárquicas marcadas para um de outubro.

A CDU lidera oito dos 14 municípios do distrito de Beja (Alvito, Barrancos, Beja, Cuba, Castro Verde, Moura, Serpa e Vidigueira) e o PS seis (Aljustrel, Almodôvar, Ferreira do Alentejo, Mértola, Odemira e Ourique).A CDU, através da candidatura de João Rocha, obteve 43,42% dos votos e elegeu quatro dos sete elementos do executivo camarário.

