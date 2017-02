Colisão entre um carro e autocarro de estudantes faz dois feridos

Teixeira Correia Hoje às 11:15, atualizado às 11:17 Facebook

Um ferido grave e um ligeiro, foi o resultado de uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um autocarro transportando alunos de um estabelecimento de ensino, ocorrido na manhã desta quinta-feira, na localidade de Beringel, concelho de Beja.

O acidente ocorreu às 07.25 horas no centro da vila alentejana, que é atravessada pela Estrada Nacional (EN) 121, que faz a ligação Beja-Lisboa, quando o condutor do ligeiro de passageiros perdeu o controlo da viatura, foi embater no autocarro e depois enfaixar-se no rail de proteção.

Do embate resultaram ferimentos graves no condutor do ligeiro, que ficou encarcerado, tendo sido transportado para o Hospital de Beja. O outro ferido é uma jovem estudante de 13 anos, do Externato António Sérgio, com sede em Beringel, que apresentava um ferimento na boca, e foi levada à unidade hospitalar, por precaução.

No local do acidente, o JN apurou que o ligeiro se deslocava no sentido Sul-Norte, com destino a Setúbal, e o autocarro estava parado no eixo da via para virar à esquerda e deixar os alunos no Externato.

"À frente do autocarro estava um pesado de mercadorias, que não estava totalmente encostado à berma. O condutor do automóvel fez uma manobra para se esquivar ao peado, fazendo um zigue-zangue e perdeu o controlo do carro e enfiou-se no autocarro", contou uma testemunha que pediu para não ser identificada.

A passagem de veículos pesados na EN 121, no centro da localidade de Beringel, esteve encerrada durante hora e meia, com os ligeiros a serem desviados pelas ruas da localidade.

A travessia desta localidade é uma das mais polémicas, que deveria ser resolvida com uma variante exterior, com a construção do IP8/ A26, cuja obra foi suspensa pelo Governo de Pedro Passos Coelho.

No local estiveram dez operacionais dos Bombeiros de Beja e Ferreira do Alentejo e militares do Destacamento de Transito da GNR, apoiados por 5 viaturas.