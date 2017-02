Condutor alcoolizado despista-se e capota carro em Beja

Teixeira Correia Hoje às 18:17, atualizado às 18:30 Facebook

O veículo conduzido por um condutor aparentemente alcoolizado embateu, esta terça-feira, contra cinco postes pequenos e uma árvore, antes de capotar, na Avenida Salgueiro Maia, em Beja. O homem não sofreu qualquer ferimento.

Não foi possível apurar a taxa de alcoolemia no sangue do homem, visto que, depois de detido, o indivíduo se sentiu mal, tendo sido conduzido para o Serviço de Urgência do Hospital de Beja.

Ao álcool, juntou-se o excesso de velocidade, que terão estado na origem do acidente, ocorrido pelas 14.30 horas, quando o condutor, de 50 anos, perdeu o controlo da viatura, entrando em despiste.

A viatura, que só parou depois de ter deitado a árvore a baixo, ficou de rodas para o ar. O condutor saiu do carro pelo próprio pé.

No local do despiste, há uma passadeira de peões e um quiosque com uma esplanada, onde se encontravam alguns clientes, na hora do acidente.

Na reta da Avenida Salgueiro Maia, em frente ao Parque de Feiras, onde se realiza a Ovibeja, existe um radar eletrónico informativo, que os condutores utilizam muitas vezes para "baterem os seus recordes de velocidade.

O JN sabe que a Esquadra de Trânsito da PSP de Beja já fez diversas recomendações à Comissão Municipal de Trânsito da autarquia, para que o radar seja retirado, uma vez que os condutores o utilizam de uma forma que gera "constantes transgressões".

O condutor deverá comparecer esta quarta-feira à tarde no Ministério Público de Beja para ser ouvido em primeiro interrogatório.