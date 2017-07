Despiste de viatura em Beja mata empresário do ramo automóvel

Teixeira Correia Hoje às 11:00, atualizado às 11:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Um condutor, 58 anos, morreu esta manhã na sequência de um violento despiste na Estrada Nacional (EN) 260, junto ao cruzamento de Baleizão, concelho de Beja.

O acidente ocorreu poucos minutos depois das 9.00 horas, quando a viatura de mercadorias conduzida por Guilhermino Ramos, natural e residente em Pias, concelho de Serpa, saiu da estrada e embateu violentamente num pinheiro de grande porte, causando a morte do condutor.

O local onde se deu o acidente é uma curva aberta, seguida de uma longa reta. A viatura descreveu a curva e foi embater na árvore. No local, não há qualquer sinal de travagem. Doença súbita ou excesso de velocidade são as duas hipóteses que a GNR está a investigar.

O óbito da vítima foi declarado no local pelo médico da VMER de Beja, tendo o corpo sido levado para o Gabinete Médico-Legal de Beja, onde será autopsiado.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Guilhermino Ramos era empresário do ramo do setor de peças para automóveis, estabelecido em Beja, onde trabalhava com o filho. Era um antigo jogador de futebol do Piense, Serpa e Moura.

No socorro à vítima estiveram envolvidos sete operacionais e duas viaturas dos Bombeiros de Beja, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Beja, 2 viaturas e 4 operacionais do Destacamento de Trânsito de Beja e uma viatura e 2 militares do Núcleo de Investigação de Acidente de Viação (NICAV).