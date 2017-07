Explosão de gerador causa um ferido grave e destrói viaturas em Beja

Teixeira Correia Ontem às 23:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem sofreu queimaduras graves na sequência de um incêndio causado pela explosão de um gerador, numa propriedade localizada a cerca de um quilómetro de Trigaches, concelho de Beja.

O fogo, que deflagrou numa oficina onde o gerador estava instalado, rapidamente se propagou ao espaço onde o indivíduo se encontrava. Duas caravanas e um automóvel de luxo, marca Lexus, ficaram reduzidos a ferros e um quarto veículo ficou queimado parcialmente. Arderam ainda cerca de 200 metros quadrados de pasto e mato.

O alerta foi dado cerca das 17.55 horas. A vítima, um cidadão britânico de 66 anos, foi apanhada pelas chamas e conduzida com queimaduras graves para o Serviço de Urgência do Hospital de Beja, onde se encontra internada, podendo vir a ser transferida para uma unidade hospitalar de Lisboa.

No combate ao fogo, estiveram envolvidos 19 operacionais dos Bombeiros de Beja, Cuba e Ferreira do Alentejo, apoiados por seis viaturas, uma ambulância do INEM e uma viatura da GNR.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As origens do incêndio vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Comando Territorial de Beja da GNR.