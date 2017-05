Morreu o artista plástico Leonel Borrela

Teixeira Correia Ontem às 23:29 Facebook

Leonel Borrela, artista plástico, que tem Beja como a sua cidade natal adotiva, faleceu na tarde desta quinta-feira, num hospital em Lisboa.

Vítima de uma doença súbita, Borrela foi transportado em estado considerado como "muito grave", para o Hospital de São José, em Lisboa, onde durante o dia de hoje foi submetido a uma intervenção cirúrgica, à qual não resistiu.

Leonel Borrela, era natural de Loulé, onde nasceu em 1955, e reside em Beja há pouco mais de 40 anos. Licenciado em História pela Universidade de Évora, era funcionário do Museu Regional de Beja Rainha D.Leonor. Dedicou-se ao estudo e divulgação do património alentejano, com dezenas de trabalhos publicados, nomeadamente, um estudo sobre as célebres cartas de amor de Mariana Alcoforado.

É mais conhecido, porém, como artista plástico, com mais de cem exposições individuais e coletivas, em Portugal e no estrangeiro. Está representado em diversas coleções particulares e oficiais.

A aguarela é a sua técnica de eleição. Os brancos e as sombras, os horizontes e atalaias, as ruas desertas, a autenticidade do nosso património são tratados com rigor, criatividade e poesia.

Atualmente, Leonel Borrela, compartilhava espaço com Costa Araújo e Flávio Horta, na Pousada Convento de Beja, com uma exposição de desenho e pintura que está patente até ao próximo dia 31 de maio.

Ainda não conhecidos pormenores sobre o funeral do artista plástico, que deverá realizar-se em Beja.