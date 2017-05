Corpo de utente de lar foi encontrado em barragem

Teixeira Correia Hoje às 10:55, atualizado às 12:59 Facebook

O corpo de uma mulher de 83 anos, que estava desaparecida desde segunda-feira do Lar Nossa Senhora da Luz, em Santa Clara de Louredo, foi encontrado esta quarta-feira de manhã numa barragem.

O corpo de Ana Machado, 83 anos, foi encontrado cerca das 10.45 horas, na barragem do Monte das Cortelhas, a cerca de um quilómetro de Santa Clara de Louredo, freguesia de Beja, no âmbito das buscas que decorriam para localizar a utente do Lar Nossa Senhora da Luz.

As buscas que estavam a ser feitas com recurso a binómios homem/ animal tinham sido suspensas de madrugada, cerca das 01 hora, e retomadas às 07 horas desta quarta-feira, segundo disse ao JN o capitão Pedro Ribeiro, Relações Pública do Comando Territorial de Beja (CTBeja) da GNR.

Segundo este responsável, por existirem dúvidas sobre se a morte ocorreu de causas naturais, a GNR acionou a diretoria da PJ de Faro para investigar o caso.

Ainda durante a noite de terça-feira foram reforçados os meios de busca no terreno, com a chegada de binómios procedentes do Grupo Cinotécnico da Unidade de Intervenção da GNR, sedeado em Lisboa. Já durante a manhã desta quarta-feira foram também chamados para o terreno seis elementos dos Bombeiros Voluntários de Beja.

Ana Machado, utente do Lar Nossa Senhora da Luz, esteve num convívio das celebrações do 1º de Maio, realizadas na Escola Primária da aldeia. "Ana de Serpa", como era tratada pelos residentes do lar, foi vista pela última vez cerca das 16.15 horas de segunda-feira, depois de deixar o convívio.

No lar deram pela falta da utente à hora do jantar, tendo sido iniciadas as buscas por populares e trabalhadoras da instituição. O alerta à GNR foi dado cerca das 00.30 horas de terça-feira.

Além do binómio do Grupo Cinotécnico da Unidade de Intervenção da GNR e dos operacionais dos bombeiros, estiveram no terreno um binómio do Destacamento de Intervenção e elementos do Destacamento Territorial do CTBeja.

No lar, que é gerido pela Congregação dos Irmãozinhos Franciscanos, as portas exteriores estão encerradas à chave, os utentes estão recolhidos e ninguém presta declarações, além da confirmação do desaparecimento da idosa feita, na tarde de terça-feira, por fonte da instituição.