Incêndio reduz autocarro a ferros em Castro Verde

Um incêndio, ao que tudo indica provocado por um curto-circuito, destruiu um autocarro da Rodoviária do Alentejo, esta segunda-feira à tarde, não tendo havido registo de feridos.

O incêndio deflagrou quando a viatura, que tinha iniciado o percurso na Estação de Ourique, chegou ao terminal, em Castro Verde.

O condutor, o único ocupante da viatura, serviu-se de um extintor para tentar apagar as chamas, mas o fogo propagou-se rapidamente, provocando várias explosões no exterior do veículo.

A viatura foi completamente consumida pelo fogo, tendo ficado reduzida a uma estrutura de ferro.

No combate às chamas, estiveram 15 operacionais dos bombeiros de Ourique, Castro Verde e Aljustrel, apoiados por seis viaturas.

As causas do incêndio estão a ser investigadas por militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Almodôvar.