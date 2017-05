GNR usa "drone" para localizar canoísta desaparecido no rio Guadiana

Hoje às 17:16, atualizado às 17:23 Facebook

Um canoísta espanhol, de 38 anos, dado como desaparecido nas águas do rio Guadiana, foi encontrado cerca das 9.20 horas da manhã deste domingo, pela GNR e Bombeiros de Mértola.

A GNR utilizou um RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), meio aéreo não tripulado mais conhecido por "drone", da Unidade de Intervenção, sedeada em Lisboa, para localizar o desaparecido, que se preparava para colocar a canoa na água e rumar a Mértola no momento em que foi avistado.

Santiago Perez Martin, fazia parte de um grupo de três canoísta, naturais e residentes em Huelva (Espanha), que na tarde de sábado foram deixados pelas famílias junto à Ponte do Guadiana, em Serpa, com o objetivo de desbravarem o rio até Ayamonte, localidade espanhola situada frente a Vila Real de Santo António.

José, 29 anos, e Andrés, 24 anos, deram o alerta para o desaparecimento do companheiro na noite de sábado, depois de terem saído das águas do Guadiana, na zona dos rápidos não navegáveis do Pulo do Lobo. Os dois homens fizeram cerca de 10 quilómetros a pé para chegarem ao monte de Amendoeira (Mértola) para pedirem ajuda aos moradores que alertaram as autoridades.

De imediato foram para o terreno meios dos bombeiros e GNR Mértola. Cerca das 9.20 horas da manhã deste domingo encontraram o cidadão espanhol a entrar no rio a montante do lugar dos Canais, em Corte Gafo, concelho de Mértola. Santiago confidenciou às autoridades que passou "um mau bocado" depois de ter deixado de ver os amigos "Tive medo de não sobreviver. Abri a tenda e dormi na margem do Guadiana", justificou.

José, um dos companheiros de Santiago, confidenciou que no Pulo do Lobo, saíram da água porque não era navegável. "Depois tivemos medo e parámos enquanto o nosso companheiro seguia. Fomos a pé e pedimos ajuda. Por sorte estamos todos vivos", disse.

Depois de encontrarem Santiago, as autoridades permitiram que o canoísta seguisse viagem até às Azenhas de Mértola, onde, cerca das 11 horas, os três amigos se encontraram sãos e salvos. Familiares dos três homens aguardavam no local e transportaram-nos depois para Huelva.

Nas buscas os bombeiros de Mértola tiveram 10 operacionais, apoiados por três viaturas e um barco. A GNR mobilizou 13 operacionais, incluindo os três elementos que comandam o RASP.