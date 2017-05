CDU "joga" forte e candidata ex-presidente José Maria Pós-de-Mina

Teixeira Correia Hoje às 11:54 Facebook

A CDU anunciou esta quarta-feira a candidatura de José Maria Pós-de-Mina à presidência da Câmara de Moura nas autárquicas de outubro, substituindo o atual presidente, Santiago Macias, que se "mostrou indisponível".

Uma nota da Coordenadora Concelhia de Moura da CDU revela que neste concelho apresentará cerca de 150 candidatos a todos os órgãos do município e das freguesias. A coligação frisa que a candidatura de José Maria Pós-de-Mina, "reúne todas as condições para novas vitórias, ao serviço do desenvolvimento do concelho de Moura e de um cada vez maior bem-estar das populações".

José Maria Pós-de-Mina, 58 anos, gestor de empresas, é atualmente eleito na Assembleia Municipal de Moura, presidente da assembleia geral da empresa municipal Lógica, presidente do Conselho Fiscal da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), membro da Comissão de Parceria do Sistema Público de Águas e Saneamento do Alentejo, presidente do órgão de gestão do Grupo de Ação Local da Margem Esquerda do Guadiana e membro do Conselho Consultivo da Associação Transfronteiriça de Municípios Terras do Grande Lago.

José Maria Pós-de-Mina foi presidente da Câmara Municipal de Moura entre janeiro de 1998 e outubro de 2013

Recorde-se que Santiago Macias, presidente da Câmara de Moura, enviou uma carta ao PCP, no passado dia 2 de março, onde comunicou a decisão "de não continuar, colocando ponto final neste percurso político".

No seu blogue, avenida da salúquia 34, sob o título "Dos melhores anos da minha vida", datado do dia 1 de maio, Santiago Macias revela a decisão e explica as opções tomadas como presidente da autarquia: "Depois de oito anos na vereação, tomei posse como Presidente da Câmara em 20.10.2013. Foram estes três anos e meio dos melhores da minha vida. Voltaria a tomar as mesmas opções? Sim, a maior parte delas seguramente. Apesar das dificuldades externas e internas que foram sendo criadas".

Pós-de-Mina, pela CDU, Álvaro Azedo, pelo PS e João Francisco Guerreiro, pelo PSD, presidente da Distrital "laranja", são os candidatos conhecidos à presidência do município de Moura, nas eleições autárquicas marcadas para 01 de outubro.

Com o anunciou de Pós-de-Mina, este é o quinto ex-presidente a candidatar-se nas Autárquicas. Antes foram anunciadas as candidaturas de José Filipe Estevens, em Ourique pela CDU, onde foi presidente entre 1989 e 1993, António Afonso, em Ourique pelo PSD, onde esteve somente em 2005, Luís Pita Ameixa, em Ferreira do Alentejo, pelo PS, autarquia que presidiu entre 1993 e 2005 e António Sebastião, em Almodôvar pelo PSD, presidente entre 2001 e 2013.

José Maria Pós-de Mina e António Sebastião foram os únicos a serem abrangidos pela Lei de Limitação de Mandatos que os impediu de candidatarem-se em Moura e Almodôvar, respetivamente. António Sebastião ainda foi anunciado como o candidato do PSD, mas "uma guerra interna", terminou abruptamente com a candidatura.

A CDU lidera oito dos 14 municípios do distrito de Beja (Alvito, Barrancos, Beja, Cuba, Castro Verde, Moura, Serpa e Vidigueira) e o PS seis (Aljustrel, Almodôvar, Ferreira do Alentejo, Mértola, Odemira e Ourique).