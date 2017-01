Família de Vila Nova de Milfontes intoxicada por braseira

Hoje às 10:06 Facebook

Sete pessoas da mesma família, incluindo crianças, receberam assistência hospitalar devido a uma intoxicação por monóxido de carbono na sua residência, em Vila Nova de Milfontes.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o alerta foi dado às 01.40 horas e que as vítimas, todas com ferimentos ligeiros, foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

A intoxicação terá tido origem numa braseira que estava no interior da casa, disse a mesma fonte, precisando que as pessoas apresentavam como sintomas mal-estar e vómitos e estavam conscientes.

Participaram no socorro às vítimas os Bombeiros de Vila Nova de Milfontes, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Odemira e a GNR, num total de 12 operacionais, apoiados por sete viaturas.