Mulher desaparecida após despiste em ravina no Alentejo

Uma pessoa está desaparecida e outra ficou ferida, no domingo, em consequência de um despiste de um automóvel e queda de uma ravina em São Teotónio, na costa alentejana.

O alerta foi dado cerca das 20.30 horas de domingo pelo próprio condutor da viatura, que seguia na Estrada da Barca, localidade de Sardão, acompanhado pela mãe, e que se despistou, tendo o automóvel caído numa ravina.

De acordo com fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o condutor saiu ileso, foi hospitalizado com ferimentos ligeiros, mas a mulher continua desaparecida. As autoridades encontraram a viatura praticamente submersa numa zona "de ravina extremamente acidentada", mas sem a presença da passageira.

No local, cerca das 00.30 horas, estavam ainda sete meios e 16 operacionais, de bombeiros e GNR.

As buscas no mar, com mergulhadores, foram interrompidas por falta de visibilidade e serão retomadas às 07 horas desta segunda-feira.