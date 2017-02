Café de Barcelos dá 10 mil euros numa raspadinha

Olga Costa Hoje às 14:04, atualizado às 14:07 Facebook

O café e pastelaria das Calçadas, em Arcozelo, Barcelos, deu, esta sexta-feira à tarde, 10 mil euros numa raspadinha.

A gerente, Fernanda Pereira, está muito satisfeita pelo prémio que foi o de maior valor a sair no seu café. "Sabe-me tão bem quando um cliente vai à Santa Casa", contava, na manhã deste sábado, ao JN, acrescentando que, desde o início do ano, os prémios têm sido "bem generosos."

"Desde janeiro já demos dois prémios de 500 euros, dois de mil, um de cinco mil e agora o de dez mil", contou.

O prémio saiu a um cliente habitual, na casa dos 30 anos, residente naquela freguesia barcelense. O sortudo, como de costume, apostou no Placard e comprou uma raspadinha de um euro. Agora terá de se dirigir às instalações da Santa Casa, no Porto, para reclamar o prémio. "Há uns 15 dias, fui com uma cliente à Santa Casa. Conheci as novas instalações e ela trouxe cinco mil euros para casa", afirmou Fernanda Pereira.