Um esqueleto foi encontrado semienterrado, sábado, junto à margem esquerda do rio Cávado, perto da ponte que liga Areias São Vicente à freguesia da Pousa, em Barcelos.

As ossadas, segundo fonte do JN, deverão pertencer a um dos três homens vítimas de cheias no rio Cávado há cerca de duas décadas.

