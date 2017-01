Incêndio em apartamento obriga ao realojamento de moradora

Olga Costa Hoje às 12:21, atualizado às 12:22 Facebook

Um incêndio provocou estragos avultados num apartamento, em Manhente, Barcelos, nesta manhã de sábado.

As chamas terão tido início na casa de banho, mas ainda não foi possível apurar as causas do incêndio, já que na divisão não foi encontrado qualquer aparelho elétrico nem existiria nenhuma tomada, de acordo com uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Barcelos.

As chamas obrigaram à evacuação de uma mulher de 50 anos, única moradora do apartamento localizado no primeiro andar. Os dois gatos que a visada tinha em casa foram salvos também pelos operacionais no terreno.

As chamas propagaram-se ao restante apartamento, com os estragos a serem de tal ordem avultados que irão obrigar ao realojamento da moradora. O presidente da Junta de Freguesia de Manhente já foi contactado.

No combate às chamas estiveram 12 elementos da corporação de Barcelos, apoiados por três viaturas. O alerta foi dado às 6.24 horas. A GNR de Barcelos também foi acionada.