Incêndio em supermercado durante a madrugada

Um incêndio causou estragos num supermercado em Roriz, Barcelos. Um curto de circuito poderá estar na origem do fogo, esta sexta-feira de madrugada.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher junto dos bombeiros, as chamas destruíram o quadro elétrico e uma pequena estrutura do supermercado

O incêndio começou por volta das três horas da manhã e cerca de duas horas depois estaria resolvido.

Os Bombeiros de Barcelos estiveram no local com oito homens apoiados por duas viaturas. A GNR de Barcelos esteve no local.