Oposição pede demissão do presidente da Câmara de Barcelos

Olga Costa Hoje às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder da concelhia do PSD/Barcelos, José Novais, diz que o presidente da Câmara (PS) não tem condições para continuar no cargo e que "não serviu com lealdade" os barcelenses.

Depois da recente confirmação, pelo Tribunal Constitucional, da condenação do Município ao pagamento de 172 milhões de euros à empresa Águas de Barcelos (AdB), José Novais diz que esta sentença espelha a atitude "litigante e justiceira" do autarca em todo o processo.

Em conferência de imprensa, José Novais esclarece que, "durante sete anos, Miguel Costa Gomes foi incompetente, irresponsável e levou a Câmara a ser condenada a pagar 172 milhões de euros, mais juros milionários, mais custas judiciais, mais despesas com advogados, mais despesas de comunicação. Quantos Barcelenses podiam ser ajudados com os milhões desses juros?", questiona.

O autarca reagiu, na altura à condenação, dizendo que iria apelar para o pleno do Constitucional, mas Novais defende que este recurso só trará mais custos.

O líder do PSD/Barceloss diz que, em 2009, Costa Gomes ficou "refém" da promessa eleitoral de baixar o preço da água em 50% e que, por isso, não negociou uma alteração ao contrato de concessão com a AdB e permitiu que o caso fosse para os tribunais.

"Miguel Costa Gomes e o executivo PS têm de reconhecer o falhanço completo da atitude de litigância que escolheram e assumir que não têm condições de competência, capacidade e confiança para governar a Câmara de Barcelos", afirma José Novais.