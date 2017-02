Piscinas Municipais encerradas devido ao mau tempo

Olga Costa Hoje às 10:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O mau tempo dos últimos dias acelerou o fecho das Piscinas Municipais de Barcelos.

O Município já tinha anunciado, em meados de janeiro, que iria proceder ao encerramento do equipamento por um período de três meses, mas a contar apenas do final de fevereiro. Agora, em comunicado, a Câmara informa que foi obrigada a encerrar aquelas que são as únicas piscinas públicas do concelho mais cedo, ou seja, a partir já desta terça-feira.

O equipamento será alvo de obras de requalificação e beneficiação, com um custo estimado de 486 mil euros.

"O mau tempo que se fez sentir nos últimos dias agravou alguns dos problemas que constam já no programa de requalificação e que poderão pôr em causa a segurança dos utentes", esclarece o Município. Assim, as piscinas são encerradas cerca de três semanas mais cedo que do que o previsto. O equipamento deverá estar parado cerca de três meses.

A Autarquia garante que os funcionários, dos quadros e a recibos verdes, não serão afetados e que serão recolocados temporariamente em outros serviços municipais.

As Piscinas Municipais estão em funcionamento há 17 anos.