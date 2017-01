PS escolhe Costa Gomes para as autárquicas

Olga Costa Hoje às 12:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Costa Gomes, atual autarca de Barcelos, é o candidato do PS escolhido para as próximas autárquicas.

Acabam-se, assim, com meses de dúvidas e incertezas, depois de a Comissão Política Concelhia ter apontado Domingos Pereira, presidente deste organismo, como o candidato para as eleições deste ano.

A posição da concelhia contrariou aquela que tinha sido a decisão saída do 21º Congresso do PS, decorrido em junho do ano passado, em que ficou aprovado que "o princípio geral" no tocante às autárquicas, seria a "recandidatura dos atuais presidentes de Câmara e de Junta de Freguesia". Ora, apesar disto, a Concelhia do PS/Barcelos escolheu Domingos Pereira e abriu um fosso enorme entre o atual autarca e aquele que chegou a ser vice-presidente da Câmara. Perante um impasse que decorria há vários meses, a Comissão Política Nacional do PS reuniu esta segunda-feira à noite e, por "proposta da Comissão Permanente, decidiu avocar a designação do candidato do PS à Câmara Municipal de Barcelos" e "deliberou designar Miguel Costa Gomes como candidato do PS".

Em comunicado enviado esta manhã, Costa Gomes diz que esta decisão vem "clarificar, em definitivo, algumas posições contrárias às deliberações do Congresso e reforçar a unidade do PS" em torno da sua recandidatura.

Costa Gomes acrescenta que agora "é tempo de os socialistas de Barcelos unirem esforços e vontades para lutar pela consolidação do projeto de cidadania", apresentado em 2009 e em 2013. "É tempo de unir esforços, vontades e disponibilidades", defende o autarca.