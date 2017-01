Braga cria centro acolhimento extraordinário para os sem-abrigo

Hoje às 20:44 Facebook

Um centro de acolhimento extraordinário aos sem-abrigo face à vaga de frio que se aproxima funcionará ao longo dos próximos dias na cidade de Braga.

A iniciativa é da Cruz Vermelha Portuguesa, da Arquidiocese de Braga e da Câmara Municipal de Braga, devido à descida acentuada das temperaturas já a partir desta quinta-feira, com valores a variar entre um e dois graus centígrados, revelou a autarquia bracarense. A Cruz Vermelha de Braga já dispõe do Centro de Acolhimento Drº Francisco Alvim, em Nogueira, que funciona permanentemente, só que a vaga de frio levou a criar a estrutura de apoio aos sem-abrigo.

A autarquia recomenda o uso de várias camadas de roupa e proteção das extremidades do corpo com luvas, gorro, meias quentes e de cachecol, além de calçado adequado às condições meteorológicas.

Evitar atividades físicas intensas, manter o corpo hidratado e quente fazem parte das recomendações da Proteção Civil, além de evitar o consumo de bebidas alcoólicas que provocam vasodilatação com perda de calor e arrefecimento do corpo.

É ainda recomendado manter a temperatura da casa entre os 18ºC e os 21ºC e se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos de aquecimento a gás manter a correta ventilação das divisões de forma a evitar a acumulação de gases nocivos à saúde, evitando os acidentes por monóxido de carbono que podem causar intoxicação ou morte.

Não utilizar fogão a gás, forno ou fogareiro a carvão para aquecer a casa, bem como evitar dormir ou descansar muito perto das fontes de calor são outros dos conselhos da Proteção Civil.

Apagar ou desligar os sistemas de aquecimento antes de se deitar ou sair de casa, de forma a evitar fogos ou intoxicações, promover uma boa circulação de ar, não fechando completamente as divisões da casa, mas evitando as correntes de ar frio complementam as principais recomendações para o frio.