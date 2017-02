Capotamento fere mãe e filhos em Braga

Sandra Freitas Hoje às 19:14, atualizado às 19:55 Facebook

O capotamento de um carro, ao final desta tarde de segunda-feira, provocou ferimentos aos três passageiros da viatura, que eram mãe e filhos, um deles com oito anos.

O acidente ocorreu na Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires - com três vias em cada sentido -, junto à piscina da Rodovia, em Braga, pelas 17.15 horas.

Segundo testemunhou Guillaume Costa, um condutor que seguia atrás de si terá tentado desviar-se do seu carro para a faixa do meio, depois de uma paragem repentina, e acabou por embater noutra, provocando o capotamento do carro onde seguiam mãe e filhas.

No socorro das vítimas, que tiveram que ser desencarceradas, estiveram os Bombeiros Voluntários de Amares e de Braga, Bombeiros Sapadores de Braga, INEM e VMER de Braga.

A PSP tomou conta da ocorrência, condicionando o trânsito no sentido do Minho Center para o BragaParque.