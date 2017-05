CDS retira apoio a João Cepa

Luís Moreira Hoje às 11:22 Facebook

"O que nos foi apresentado em janeiro não é o projeto que temos hoje e o que temos hoje é muito diferente do que nos foi apresentado em janeiro".

Foi desta forma que João Pedro Lopes, presidente da concelhia do CDS de Esposende anunciou que o partido não continuaria a apoiar o antigo autarca de Esposende, João Cepa.

"Quando a primeira grande e marcante ideia de João Cepa é o arranjo de um prédio numa rua secundária de Esposende, parece evidente que o projeto de candidatura está como esse prédio, em fase de ruir" disse ainda.

Segundo o presidente dos populares não foi possível encontrar convergência nos princípios, inovação nas ideias ou coerência na visão sobre a importância de uma candidatura mais abrangente.

"Entendemos claramente que esta candidatura tinha tudo para ser uma alternativa muito forte, mas revelou-se limitada e demasiado distante do CDS". O Presidente da estrutura admite que tentou "genuinamente co-criar um projeto alargado para o concelho, mas não foi possível. O problema não está nas pessoas, está convictamente na visão de cada um". Segundo este, "não se verificando possível tornar o projeto num projeto coletivo para o município, a decisão passou por seguir caminhos próprios e separados".

João Pedro Lopes sempre disse que não queria integrar listas "porque não queria ser acusado de ter mudado o rumo por uma questão de lugares, se algum dia o apoio fosse retirado". O CDS de Esposende tinha decidido apoiar a candidatura de João Cepa, vindo, contudo, a sentir-se nas últimas semanas algum desconforto nos centristas, nomeadamente pela divergência de estratégia nas assembleias de freguesia, espaço onde o CDS pretendia apostar forte e ver reforçado o seu tecido de implantação local.

Para João Lopes, "o partido decidiu unir-se à volta de um projeto, na convicção de que se tratava de um movimento que apenas tinha como objetivo a defesa de projetos e ideais para o desenvolvimento de Esposende". Segundo este, "o atual rumo que está preparado é um projeto isolado, de um homem só, com ideias vagas às segundas, quartas e sextas e o seu exato contrário às terças, quintas e sábados".

Para o Presidente popular, a candidatura de João Cepa não é o objetivo da campanha. "O cancro deste concelho são as listas de espera para audiência, são os gastos em publicidade e não a candidatura do sr. A ou B. Não acrescenta discutir pessoas. O CDS tem "claro e prioritário afirmar a marca "Ofir" e "Mar de Apúlia", numa aposta clara pela descentralização do turismo", sublinhou.

Sobre o futuro, João Pedro Lopes, admite que, a seu tempo, o Partido lançará uma candidatura que congregue todas as sensibilidades internas e possa ser profundamente abrangente, promovendo o regresso de nomes queridos e meritórios do partido e da sociedade Esposendense.

Certo é que este assunto, agora público, vem sendo gerido internamente desde há algum tempo com a direção nacional do partido, pelo que este desfecho terá já sido mesmo dado a conhecer na última reunião da comissão política.