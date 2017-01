Choque frontal causa dois feridos graves em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 20:38 Facebook

Um choque frontal ocorrido ao final da tarde na EN 14, em Tebosa, Braga, causou ferimentos graves aos condutores.

O acidente verificou-se quando a condutora de um automóvel, com cerca de 50 anos, residente em Famalicão, terá sido encandeada pelo sol, de acordo com a sua versão, prestada aos socorristas enquanto era ainda desencarcerada do carro.

Seguindo no sentido de Braga para Famalicão, embateu em outro automóvel, que conduzia na direção contrária, cujo condutor ficou também gravemente ferido e tendo sido conduzido igualmente pelo INEM ao Hospital de Braga.

O sinistro rodoviário foi registado pelo Destacamento de Trânsito da GNR de Braga e para além do INEM prestaram socorro os Bombeiros Sapadores.