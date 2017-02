Despiste fere mulher e corta trânsito na Variante do Cávado

Sandra Freitas Hoje às 15:36, atualizado às 15:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um despiste seguido de colisão, ao início da tarde deste domingo, provocou ferimentos ligeiros a uma mulher de 34 anos, em Braga.

Segundo fonte policial, a vítima tinha saído da rotunda da Confeiteira para entrar na Variante do Cávado, quando se despistou e embateu num veículo que circulava naquela via.

Apesar do aparato e de a vítima ter precisado da ajuda dos Bombeiros Sapadores de Braga para sair do carro, a mulher foi transportada para o hospital local, sem ferimentos graves.

O acidente obrigou ao corte do trânsito na Variante do Cávado, no sentido Braga - Vila Verde, entre as 13 horas e as 14.15 horas, provocando uma fila de quase um quilómetro.

A PSP encaminhou os carros, naquele período, para a saída de Adaúfe e Ponte do Porto.