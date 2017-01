Diretor da Segurança Social de Braga afastado

Emília Monteiro Hoje às 15:03, atualizado às 15:04 Facebook

Rui Barreira foi afastado do cargo de diretor do Centro Regional da Segurança Social de Braga.

O militante do CDS estava em funções desde 2011 e foi sempre contestado por um levado número de funcionários que o acusaram de "assédio, bullying profissional e perseguições". Um documento, com 30 páginas, foi entregue ao ministro Vieira da Silva que anunciou a abertura de um processo disciplinar. Terão sido as conclusões deste processo disciplinar a impelir o Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social a afastar Barreira.

Em Diário da República, foi já publicada a delegação das funções do responsável pela Segurança Social de Braga nos Diretores de Unidade e Chefes de Equipa. Em breve, deverá ser anunciado o novo diretor regional da instituição.

Há dias, quatro dos quadros técnicos próximos e da confiança de Rui Barreira pediram para sair do organismo. Rui Barreira esteve incontactável para falar com a imprensa.