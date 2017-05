Distrital de Braga arrasa PS nacional em moção secreta

Delfim Machado Ontem às 23:06 Facebook

A distrital de Braga do PS não vai divulgar o teor da moção de repúdio que critica duramente a intervenção da estrutura nacional no processo autárquico daquele distrito.

A moção de repúdio foi aprovada na semana passada e, esta segunda-feira ao fim da tarde, discutiu-se a sua divulgação pública fase à ausência de resposta do PS nacional.

Ao JN, o líder da distrital Joaquim Barreto, confirmou que o Secretariado distrital esteve reunido durante a tarde e "decidiu que não divulgaria o documento". Em causa está o repúdio face ao processo autárquico de Fafe, Barcelos e Vizela, contra uma política de "quero, posso e mando" do PS nacional, lê-se na moção.

Manuel Pizarro, da distrital do Porto, também não é poupado a críticas por ter participado num jantar organizado pelo presidente da Câmara de Fafe, Raul Cunha, candidato independente com apoio do PS nacional. A concelhia e distrital preferiam Antero Barbosa, militante socialista que vai como independente, que fez um jantar no mesmo dia e não teve ninguém do PS nacional.

Para além disso, Joaquim Barreto foi preterido na Convenção Autárquica e o escolhido para gerir o processo no distrito foi António Magalhães, ex-autarca de Guimarães.

A esta "guerra" não é alheia a preocupação do PS nacional em sofrer uma derrota no distrito, dado o aparecimento de movimentos independentes oriundos do PS em Fafe, Barcelos, Vizela, Póvoa de Lanhoso, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto. Há ainda a "fuga" do presidente da Câmara de Amares do PS para o PSD, e da vereadora de Terras de Bouro que tinha sido eleita pela lista socialista e vai, agora, na lista social-democrata.

Ana Catarina Mendes desvaloriza

Joaquim Barreto ressalva que a tomada de posição da semana passada foi "remetida para o secretário-geral", António Costa. O líder distrital frisa que "não há mal-estar com o secretário-geral, que merece todo o apreço" do PS Braga, mas não adianta mais para não ferir o acordo de não divulgação do documento.

Ana Catarina Mendes também já desvalorizou a questão, acautelando que o processo teve em conta as regras definidas pelo partido, que consistiam em "recandidatar todos os presidentes de câmara eleitos".

Reunião tensa com abandonos

António Magalhães estava na reunião da distrital que aprovou o documento contra o PS nacional na semana passada, mas recusou-se a votá-lo. Na altura de aprovar o documento, António Magalhães foi um dos que se levantou da sala e abandonou a reunião. O ex-autarca de Guimarães foi seguido por outros apoiantes da estrutura nacional.

Embora a reunião tenha sido secreta, muitos dos presentes ficaram surpreendidos com alguns sentidos de voto. Se a recusa de votar de António Magalhães não surpreende tendo em conta a sua proximidade à estrutura nacional do partido, o voto favorável da deputada Sónia Fertuzinhos não era antevisto. A deputada de Guimarães é tida como próxima de António Costa mas aprovou a moção de repúdio.