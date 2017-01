Irmãos fechados em casa com cadáver do pai

JOAQUIM GOMES Hoje às 00:41 Facebook

Só ao fim de mais de quatro horas é que vizinha foi bater à porta, dando conta do cadáver e de criança de sete anos e bebé sozinhos.

Dois irmãos, um bebé de dois anos e um rapaz de sete anos, estiveram uma tarde inteira em casa com o cadáver do pai (de um deles e padrasto de outro), acometido, ao que tudo indica, de doença súbita, enquanto a mulher trabalhava no Hospital de Braga. O mais velho ainda chegou a pedir ajuda, mas a vizinha não estava em casa.

